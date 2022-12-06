В Череповце сделали бюджетный светящийся "Подарок"

Фото: со страницы Вадима Германова в ВКонтакте

В Череповце в сквере на Годовикова появился светодиодный арт-объект «Подарок». Об этом сообщил мэр города в соцсети. Горожане и гости города могут зайти внутрь и сфотографироваться, что огромный плюс. Подарочек - это вы!

«В этом году мы решили отказаться от закупки новых украшений для городских улиц. Один из новогодних арт-объектов смонтировала компания «Электросеть». Специалисты разработали концепцию и проект светодиодной фигуры, а затем изготовили ее и установили в сквере. Добавлю, что в создание «подарка» предприятие вложило собственные средства – 200 тысяч рублей. А если б фигуру покупали у иногородней фирмы, то пришлось бы выложить на 700 тысяч больше. Это без учета доставки и монтажа.

«Подарок» заслуживает отдельной новости, потому что это реальное воплощение концепции «Вау-эффект при минимальном бюджете», – заявил Вадим Германов.

Мэр отметил, что опыт изготовления новогодних украшений на череповецких муниципальных предприятиях был высоко оценен. Новогоднее настроение на месте, да и деньги сэкономлены.