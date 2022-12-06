Вологду полностью подготовили к новогодним праздникам

Фото: Евдокия САХАРОВА

В Вологде завершили монтаж новогодних украшений. Работа выполнена за месяц до начала новогодних праздников. Установлены арт-объекты и ели на центральных площадях и в микрорайонах.

Отмечается, что основой концепции новогоднего украшения стала идея «Кружевной Вологды». Город украсили по сложившемуся туристическому маршруту и с акцентами в разных районах.

На площади Революции появилась новая инсталляция из трех елочных шаров. На Кремлевской площади ель дополнили также световые акценты в виде снежинок и световые фигуры в виде игрушек. В Октябрьском сквере теперь живут три светящихся медведя.

Лоси в этом году переехали на набережную реки Вологды в район Соборной горки. Аллею на улице Мира дополнили новой аркой. На городских мостах тоже появились новые украшения — консоли в виде часов, где до Нового года осталось ровно 5 минут.

В микрорайонах украсили 12 елей, высаженных в микрорайонах специально для празднования Нового года. Дополнительно живые ели появились в селе Молочное, в Монастырском саду, в Лукьяново, на пл. Чайковского, на ул. Ильюшина и на пл. Федулова.