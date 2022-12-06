Вологжанка Галина Изотова возглавила Счетную палату

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Вологжанка Галина Изотова стала исполняющей обязанности председателя Счетной палаты России после ухода Алексея Кудрина, который перешел в «Яндекс» на должность советника по корпоративному развитию.

Карьера Галины Изотовой началась в Череповецком отделении Госбанка СССР. С 1997-го по 2006 год она работала начальником департамента финансов, первым замом губернатора Вологодчины. Потом стала заместителем полномочного представителя Президента в Северо-Западном федеральном округе. С 2007-го по 2011 год — депутат Госдумы пятого созыва. С 2012 по 2014 годы работала заместителем полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе.

С 2014-го по 2018-й год возглавляла Федеральную корпорацию по развитию малого и среднего предпринимательства. В апреле 2018 года Галина Изотова стала заместителем главы воронежского Агентства инноваций и развития экономических и социальных проектов (АИР). А в сентябре 2019 года президент выдвинул кандидатуру вологжанки на должность зампредседателя Счетной палаты РФ.