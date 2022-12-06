Вологодские депутаты просят правительство страны увеличить выплаты по уходу за инвалидами

Размер денежной компенсации по уходу за инвалидами собираются увеличить. Об этом сообщили в Законодательном собрании Вологодской области.

По словам депутатов, в правительство Российской Федерации было направлено коллективное обращение о пересмотре размеров ряда социальных выплат.

Повышение норм денежной компенсации гражданам, осуществляющим уход за людьми с ограниченными возможностями, должно быть принято на федеральном уровне.

Ранее думцами Хабаровского края было принято коллективное обращение в Государственную думу Российской Федерации и правительство РФ с просьбой разработать и принять правовой акт, предусматривающий увеличение ежемесячных выплат по уходу за инвалидами различных категорий.