На Вологодчине ожидается потепление и снег

В Вологде и области установилась умеренная морозная погода без осадков. Однако на этой неделе характер погоды несколько изменится: на Вологодчину идут атлантические циклоны.

Установится облачная с прояснениями погода. Осадки выпадут сначала в западных частях области, затем облачные поля со снегом дойдут и до центральных районов. На востоке региона существенных осадков не ожидается.

Несколько повысится и температура. Ночью ожидается от -9 до -14 градусов. Днем - -7…-12 градусов. Таким образом, среднесуточные значения температур приблизятся к показателям климатической нормы.

К 8 декабря циклон закроет всю территорию Вологодчины, повсеместно выпадет снег.

В выходные температура составит -3…-8 градусов. Ночами - до минус 10 градусов.