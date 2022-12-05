В Вологодской области вручат почетный знак лучшим волонтерам

В феврале 2022 года для добровольцев учредили почетный знак «За вклад в развитие добровольческого движения Вологодской области». Скйчас армия волонтеров насчитывает больше 70 тысяч человек: неравнодушные вологжане готовы делать добрые дела и приходить на помощь людям в кризисных ситуациях.

Почетный знак «За вклад в развитие добровольческого движения Вологодской области» был учрежден во время пандемии, когда волонтеры сплотились: на своих автомобилях доставляли врачей к больным, отвозили лекарства и продукты для старшего поколения, помогали врачам в больницах.

Сейчас добровольцы снова работают там, где необходима их помощь - собирают и отвозят гуманитарную помощь в город-побратим Вологодской области Алчевск в ЛНР, помогают семьям мобилизованных.

Олег Кувшинников рассказал, что награду волонтерам вскоре вручат. О дате торжественного мероприятия будет сообщено дополнительно.