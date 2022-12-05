Мэр Вологды назвал дороги, которые отремонтируют в 2023 году

Опубликован список дорог, которые отремонтируют в 2023 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Проектно-сметная документация уже подготовлена. Об этом рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов в ходе прямого эфира.

В список дорог вошли следующие участки:

1. Ул. Ярославская от Пошехонского шоссе до ул. Ярославская, 27

2. Ул. Энгельса от дома №2 до дома № 60 по ул. Энгельса

3. Ул. Герцена от ул. Мира, 36 до ул. Герцена, 124

4. Окружное шоссе от дома 1-й микрорайон ГПЗ-23, 3, к. 1 до дома ул. Ленинградская, 115

5. Окружное шоссе от дома ул. Ленинградская, 115 до дома Пошехонское шоссе, 52

6. ул. Щетинина от ул. Ленинградская, 144 до ул. Преображенского, 49а.

Это участки от 1 до 2,6 км, в основном это улицы с большим трафиком и автобусными маршрутами.

"По двум участкам Окружного шоссе мы уже в ближайшие дни разместим конкурсные процедуры. По остальным постараемся сделать это максимально оперативно. Ведь чем раньше известен подрядчик, тем быстрее он начинает подготовку к работам: уже зимой заготавливает инертные материалы, а со стартом дорожного сезона сразу приступает к ремонту. По большинству дорог подошли к работам комплексно, предусмотрев не только ремонт проезжей части, но и тротуаров, где это необходимо. Кроме того, как обычно, на этих участках предварительно заменим ветхие сети", - пояснил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Также готовится проектно-сметная документация на ряд участков по улицам Саммера, Болонина, Воркутинская, Кирова, Беляева. Они войдут в проект БКД на 2023 год если будут средства.

Напомним, нацпроект «Безопасные качественные дороги» реализуется с 2019 года на средства федерального, регионального и городского бюджетов. В 2022 году было отремонтировано 13 дорог общей протяжённостью 15,1 км.