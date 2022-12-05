УАЗ протаранил Тойоту, но водитель погиб

В ДТП погиб водитель УАЗа. Фото: УМВД Вологодской области.

Иномарка упала в кювет. Фото: УМВД Вологодской области.

УАЗ против Ленд Крузера: один погибший , двое получили травмы. Обе машины разбиты. ДТП произошло 5 декабря в трех километрах от Тотьмы. О ДТП сообщает областное УМВД.

Около 15:21 на 3 км автодороги Тотьма — Никольск произошло столкновение.

По предварительной информации, 66-летний мужчина, управляя автомобилем УАЗ-3962, поворачивал. При этом он столкнулся с Тойотой Ленд Крузер, которой управлял 70-летний водитель. Иномарка оказалась в кювете.

В результате водитель УАЗа погиб, травмы получил его 54-летний пассажир. Пострадала и 71-летняя пассажирка Тойоты.

ГИБДД предстоит установить полную картину трагедии.