В Череповце сожитель зарезал любимую ночью

Мужчине придется ответить на множество вопросов.

В Череповце по подозрению в убийстве сожительницы задержан местный житель.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сожитель убитой задержан. По данным следствия, в ночь на 4 декабря 2022 года 44-летний житель г. Череповец, в ходе ссоры при совместном распитии спиртного в квартире дома на пр. Победы, нанес своей 46-летней сожительнице несколько ударов ножом. Женщина погибла. О содеянном он сообщил правоохранителям наступившим утром.

На основании собранных улик подозреваемый задержан. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе мотивы и характер взаимоотношений сожителей. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении в ближайшее время обвинения, сообщает СУ СК по Вологодской области.