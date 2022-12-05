Работодатели намерены платить вологжанам меньше, чем в соседних областях

При этом вологодские соискатели запрашивают зарплату также ниже, чем запросы других россиян. При такой ситуации и происходит отток работников из Вологодской области. Комментарии экспертов приводит «ФедералПресс». По их мнению дефицит кадров характерен и для череповецкого, и для вологодского рынка труда.

В ноябре, по данным hh.ru, вологодские работодатели разместили более 6000 новых вакансий. Наибольшая доля из них приходится на компании из отрасли продаж и клиентского сервиса. Ищут персонал и строительные компании, есть спрос на административный персонал, ИТ-специалистов, маркетологов и бухгалтеров.

В регионе не могут решит проблему дефицита медицинских работников. Социолог Андрей Патралов связывает это с отсутствием в регионе медвуза. .

Аналитики hh.ru говорят, что острее всего дефицит кадров на вологодском рынке труда чувствуется в таких сферах, как «спортивные клубы, фитнес, салоны красоты», «рабочий персонал», «банки, финансы», «консультирование», «добыча сырья».

В среднем на одну вакансию в Вологодской области претендуют 4 человека, что в целом укладывается в норму для рынка труда России, подчеркивают в hh.ru. Наиболее высокая конкуренция на вологодском рынке труда наблюдается среди бухгалтеров, юристов, управленцев, администраторов и других. Очевидно, это связано с переизбытком выпускников этих направлений в последние несколько лет.

Социолог Андрей Патралов заявляет, что компании из соседних регионов часто переманивают к себе вологодских профессионалов. В этом, по его словам, одна из причин кадрового голода во многих экономических отраслях области. Основной причиной переезда он называет скромные зарплаты в регионе. Этот тезис подтверждает и статистика от hh.ru. По данным сервиса, средняя предлагаемая заплата в Вологодской области — 44 565 рублей, что на 20% ниже, чем в других регионах страны. Соискатели запрашивают в среднем зарплату не ниже 40 000 рублей, что также на 28% ниже, чем запросы других россиян.