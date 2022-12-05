В Череповце пропавшую мать нашли погибшей недалеко от кладбища

В Череповце обнаружили тело пропавшей 3 декабря женщины. Ее нашли 5 декабря утром в районе улицы Боршодской недалеко от кладбища, у гаражей.

Объявление о поиске 43-летней череповчанки разместил поисково-спасательный отряд "Ты не один" ночью 4 декабря. Сегодня личность погибшей уже была подтверждена.

Следственное управление СК по Вологодской области сообщило, что видимых следов насильственной смерти обнаружено не было. Рядом с телом находились личные вещи погибшей. Проводится проверка, будут назначены экспертизы.