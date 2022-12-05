Черный кроссовер натворил дел на перекрестке в Вологде и скрылся

Фото: РОман Ляпин, baza.net

В Вологде произошло ДТП с автобусом, причем виновник с места происшествия скрылся. Черный кроссовер сначала протаранил автобус, начал уезжать, а затем, буквально через несколько метров нарушитель врезался в другой автомобиль.Происшествие попало на камеры видеонаблюдения Baza.net.

ДТП произошло 3 декабря в 15:51 на перекрестке улиц Кирова и Ленинградской.

На видео видно, как кроссовер, поворачивавший направо с улицы Кирова на Ленинградскую в сторону моста, въехал в автобус, продрав всю обшивку с правой стороны и вырвав двери. Автобус ехал на зеленый свет.

Затем кроссовер объехал автобус сзади и повернул на мост, врезавшись в авто, двигавшееся в попутном направлении. Однако это не остановило нарушителя - он скрылся в сторону моста.

Другие участники ДТП остались ждать ГИБДД.