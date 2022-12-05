Мэрия Череповца провела нечестные торги под существующий павильон на кладбище

Вологодское УФАС аннулировало торги на размещение нестационарного торгового объекта на кладбище в Череповецком районе. Решение принято благодаря жалобе предпринимателей. Комиссия УФАС признала обоснованной их жалобу на действия Комитета по управлению имуществом Мэрии г. Череповца при организации и проведении конкурса по продаже права на заключение договора о размещении павильона в районе кладбища № 5 в Ирдоматском сельском поселении. По мнению УФАС, чиновниками при проведении открытого конкурса были установлены необоснованные требования к участникам. В частности, требовалось наличие опыта деятельности в сфере ритуальных услуг не менее 10 лет, наличие более трех соглашений на поставку похоронных принадлежностей и обрядовой атрибутики.

Кроме того, предприниматели жаловались, что требования к внешнему виду павильона - цвет облицовочного материала, площадь витражного остекления, явно создавали преимущества МУП «Специализированная ритуальная служба».

При рассмотрении жалобы было выявлено, что 14 из 33 хозяйствующих субъектов-участников ритуального рынка (42 % участников рынка) не будут допущены организатором торгов к участию в конкурсе, поскольку они были образованы позднее 2012 года.

Также не будут допущены к участию в конкурсе те предприятия и предприниматели, кто занимается торговлей, а не ритуальными услугами.

Также не будут допущены к участию в конкурсе хозяйствующие субъекты, имеющие менее 3 соглашений (договоров) на поставку похоронных принадлежностей и обрядовой атрибутики. И - выявлено, что МУП «Специализированная ритуальная служба» не только имеет описанный в конкурсной документации объект, но он уже и установлен.

Организатор торгов при проведении конкурса нарушил целый ряд законов, ограничив конкуренцию. . Вологодское УФАС выдало комитету по управлению имуществом Мэрии г. Череповца предписание об аннулировании торгов.