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НовостиОбщество5 декабря 2022 9:42

В выходные инспекторы ДПС устроили облаву на череповецких пешеходов и водителей

Более сотни человек будут платить штрафы
Иван Чухнин

Массовая облава на незаконопослушных череповчан прошла в городе в минувшие выходные. В Череповце за выходные на сто пешеходов составили протоколы.

Проверки на дорогах проходили с 2 по 4 декабря, на улицах были замечены дополнительные наряды ДПС. Ими зафиксировано более 330 нарушений. Четверо водителей уличены в езде в нетрезвом виде, двое - в управлении авто не водительских прав, восемь проехали перекресток на красный свет, 25 ездили, не пристегнувшись ремнем.

К ответственности привлекли 100 пешеходов, нарушавших ПДД, Об этом сообщает ГИБДД города.