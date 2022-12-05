Аэропорт Великого Устюга готов к приему среднемагистральных самолетов

Многолетняя реконструкция аэропорта в Великом Устюге, похоже, подошла к финалу. Заключение о полном соответствии аэропорта Великого Устюга всем техническим требованиям выдало Северо-Западное управление Ростехнадзора. Об этом ВКонтакте сообщил Губернатор Олег Кувшинников.

По его словам, документ подтверждает полную строительную готовность объекта, соблюдение всех необходимых требований и норм, а также является основанием для получения разрешения на его ввод в эксплуатацию.

В рамках проекта удлинили взлетно-посадочную полосу, обновили аэровокзал, установили необходимое аэронавигационное и светосигнальное оборудование.

Теперь аэропорт способен принимать среднемагистральные самолеты.