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НовостиОбщество5 декабря 2022 9:37

Аэропорт Великого Устюга готов к приему среднемагистральных самолетов

Осталось получить разрешение на ввод его в эксплуатацию
Иван Чухнин

Многолетняя реконструкция аэропорта в Великом Устюге, похоже, подошла к финалу. Заключение о полном соответствии аэропорта Великого Устюга всем техническим требованиям выдало Северо-Западное управление Ростехнадзора. Об этом ВКонтакте сообщил Губернатор Олег Кувшинников.

По его словам, документ подтверждает полную строительную готовность объекта, соблюдение всех необходимых требований и норм, а также является основанием для получения разрешения на его ввод в эксплуатацию.

В рамках проекта удлинили взлетно-посадочную полосу, обновили аэровокзал, установили необходимое аэронавигационное и светосигнальное оборудование.

Теперь аэропорт способен принимать среднемагистральные самолеты.