В Череповце занялись благоустройством пятого кладбища

В Череповце готовят пятое кладбище. К маю подготовят 7123 участка на 14246 захоронений. Сейчас, несмотря на погоду, ведутся земляные работы. Об этом сообщает мэрия.

Напомним, пятое кладбище находится в районе деревни Ивачево. Оно строится на деньги из городского бюджета. Работы начались еще в 2020 году, первые захоронения прошли в январе 2021 года.

Сherinfo цитирует слова Петра Крашенинникова, главного инженера управления капстроительства и ремонтов: «Идет разработка участка, готовятся проезды к картам, которые сделаем в первую очередь. Начнется подготовка котлована под септик, прокладка ливневой, дренажной систем. Срок контракта на строительство второй очереди пятого кладбища — конец мая 2023 года. Второй этап включает строительство 11 карт, каждая карта — определенное количество участков. К февралю поставлена задача сделать хотя бы четыре карты».

Все захоронения Череповца можно увидеть на цифровой карте.