В Череповце снимают рекламные баннеры с домов

Мэр Череповца Вадим Германов рассказал о борьбе с незаконными рекламными баннерами на зданиях города. С начала 2022 года в городе выявлено 318 таких конструкций. 242 предпринимателя по предписанию мэрии уже демонтировали свои баннеры самостоятельно. 26 баннеров убрали за счет бюджета города, но затраты будут взысканы через суд. Мэр говорит о визуальном шуме: «Главное, чего удалось добиться — избавление от визуального шума в городе и изменение мировоззрения предпринимателей».

По мнению мэра, предприниматели поддаются воспитанию, они все чаще делают выбор в пользу стильных светящихся объемных вывесок на фасаде. А огромные кричащие баннеры ушли в прошлое. Борьба за «дебаннеризацию» продолжается: предписания убрать баннеры и привести рекламу к современным городским стандартам направлены хозяевам магазина не углу ул. Ленина и Сталеваров, а также на офисном здании напротив дворца Химиков.