В Вологде раскрыли преступление 10-летней давности

В Вологде под суд пойдет мужчина, обвиняемый за убийство десятилетней давности. Вологжанина 1962 г. р. обвиняют в убийстве двух человек. Один из них был убит в 2011 году. Утром 6 мая 2011 года во дворе одного из домов на ул. Благовещенская был обнаружен убитый 38-летний житель этого дома с ножевыми ранениями груди. Установлено, что погибший в ночное время пребывал во дворе с 48-летним соседом. Но тот пояснил, что ночью пошел за спиртным, встретил соседа, с которым ранее он не общался, разговорился, но после чего они разошлись и больше не виделись. Опровергнуть указанную версию в то время следствию не удалось. Преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым. Но следствием установлена причастность указанного фигуранта к совершению другого убийства. Весной 2022 года вологжанин в ходе распития спиртного в своей квартире с 48-летним знакомым нанес ему не менее 8 ударов ножом, пострадавший скончался на месте. "Подозреваемый был доставлен в территориальное подразделение СК России, задержан и допрошен, признавшись в содеянном", — сообщают в СУ СК РФ по Вологодской области. В ходе расследования убийства 2022 года, следствию удалось собрать данные о том, что мужчина виновен также в убийстве 2011 года.

Собранные следствием доказательства признаны прокурором достаточными для передачи уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.