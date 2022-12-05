В Череповце назначен новый прокурор. Пост занял советник юстиции Денис Помазилкин. Приказ подписан Генеральным прокурором РФ. А Денис Евгеньевич заключил контракт на 5 лет. Ранее прокуратуру Череповца возглавлял Юрий Пахолков. Летом этого года его назначили первым заместителем прокурора Орловской области,

Напомним, ранее Денис Помазилкин работал первым заместителем прокурора Вологды. В органах прокуратуры работает с 2011 года. Он начал карьеру с должности помощника прокурора Вологды, работал в надзорном ведомстве в Чагодощенском районе. За примерное исполнение служебных обязанностей имеет поощрения, сообщает прокуратура области.