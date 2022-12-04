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НовостиОбщество4 декабря 2022 18:35

Устюжанин выловил гигантскую щуку

И похвастался уловом в соцсети
Евдокия САХАРОВА
Фото со страницы Владимира Мигальникова

Фото со страницы Владимира Мигальникова

Житель Великого Устюга Владимир Мигальников - заядлый рыболов. На зимней рыбалке вологжанину улыбнулась удача, и он выловил шикарную рыбу. Мужчина опубликовал фотографию с уловом на своей страничке. Пользователи соцсети пришли в восторг!

«Утро выдалось добрым! И щука зачетная!» — написал Владимир. «Молодец!», «Вот это да», «Ух ты!», «Круто». «Владимир Николаевич, класс», «Персик», «Рыбалка удалась!», «Вот улов, так улов», «Молодчина рыбак!» — восхитились его друзья и подписчики.

Остается только завидовать!