Устюжанин выловил гигантскую щуку

Фото со страницы Владимира Мигальникова

Житель Великого Устюга Владимир Мигальников - заядлый рыболов. На зимней рыбалке вологжанину улыбнулась удача, и он выловил шикарную рыбу. Мужчина опубликовал фотографию с уловом на своей страничке. Пользователи соцсети пришли в восторг!

«Утро выдалось добрым! И щука зачетная!» — написал Владимир. «Молодец!», «Вот это да», «Ух ты!», «Круто». «Владимир Николаевич, класс», «Персик», «Рыбалка удалась!», «Вот улов, так улов», «Молодчина рыбак!» — восхитились его друзья и подписчики.

Остается только завидовать!