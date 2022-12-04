В Череповце пропала 43-летняя мать

В Череповце поисково-спасательный «Ты не один» сообщил, что 3 декабря вышла из дома и исчезла 43-летняя Эльвира Максимова. Череповчанку ищут дети и близкие.

Череповчанка была без шапки, одета в черную дубленку с капюшоном, синее платье и черные ботинки. На вид женщине 42-45 лет, плотное телосложение, карие глаза, темно-русые волосы.

С собой был смартфон «Lenovo Vibe Shot». Волонтеры просят всех, обладающих информацией о местонахождении Эльвиры, позвонить по номеру телефона +7-911-505-68-98, либо обратиться в полицию.