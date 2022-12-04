На здании Череповецкого лесомеханического техникума появится мемориальная доска Николая Лисихина

В Череповце на здании лесомеханического техникума на проспекте Победы, 10 решили повесить мемориальную доску в честь первого директора Николая Лисихина. Депутаты Гордумы поддержали инициативу руководства учреждения. Памятную табличку установят за счет лесомеханического техникума. Об этом сообщила заместитель мэра Наталья Стрижова.

Николай Лисихин был назначен в 1976 году первым директором профтехучилища № 35. В 1994 году заведение переросло в профессиональный лицей № 35, а потом он стал базовой площадкой для повышения квалификации педагогов из области и других регионов.

Череповчанин был многократно награжден знаками отличия, медалями, ему присвоено почетное звание «Заслуженный учитель РФ». Отмечается, что Николай Лисихин за время работы успел сделать очень многое для техникума.