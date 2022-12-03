В Вологодской области задумались о профилактике лесных пожаров

В лесах Вологодской области устанавливаются камеры наблюдения. Там за год установили 38 видеокамер. В хорошую погоду камеры обеспечивают видимость до 40 километров. По словам специалистов, это действенная противопожарная мера. Как прозвучало на заседании комитета по экологии областного Заксобрания, до 2024 года ежегодно из регионального бюджета на установку камер будет выделяться 20 миллионов рублей. Это позволит следит за обстановкой в лесах круглосуточно.

«Пожароопасный сезон прошел благополучно. Куплена техника, квадрокоптеры, системы мониторинга. Сформирована команда парашютистов. В этом году мы помогали Курганской области и Республике Коми, где бушевал огонь. Направили в эти регионы наших парашютистов-пожарных», — сообщила председатель комитета член фракции «Единая Россия» Людмила Гусева.

Как заверил замначальника департамента лесного комплекса Сергей Назаров, «Люди готовы и техника готова, но нужны дополнительные средства на авиапатрулирование. Сейчас в бюджет заложено 120 часов полетов, а нужно не меньше 350. Вопрос поднимался в областном правительстве. При необходимости деньги выделят из резервного фонда».

В июне президент Путин подписал указ «О мерах по сокращению площади лесных пожаров в РФ». К 2032 году площадь пожаров должна снизиться вдвое.