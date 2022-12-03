В Нигерию отправили вологодское мороженое

Из Вологодской области в Африку отправили десять тонн мороженого. Две партии вологодского мороженого отправили в Нигерию. Ветеринарные сертификаты на товар выдало межрегиональное управление Россельхознадзора.С начала 2022 года Нигерия купила 26,6 тонны мороженого. Всего в десять стран Азии и Африки экспортировано 677,5 тонны мороженого из Вологды.

Самое популярное вологодское мороженое в Нигерии — ванильный пломбир: его доля в двух последних отправленных партиях больше двух третей — 6,9 тонны, сообщает ведомство.

По числу жителей Нигерия является шестым государством в мире, это самое крупное государство Африки - там проживает более 120 миллионов человек.