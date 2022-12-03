Вологодские врачи сделали операцию новорожденной, не отрезая от пуповины

О подвиге врачей стало известно журналистам: в перинатальном центре Вологды спасли жизнь младенцу с аномалией легких. Об этом написал на своей странице в соцсети главный врач Вологодской областной клинической больницы Дмитрий Ваньков. Как оказалось, у плода обнаружили аномалию легких. В левой плевральной полости скопилось большое количество жидкости, и она полностью нарушила работу лёгкого. Так что при рождении ребенка ждала гибель - он не смог бы дышать даже на искусственной вентиляции.

Тогда врачи впервые в регионе применили уникальную процедуру EXIT.

Вот что рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Сергей Маккоев: «Суть нашего вмешательства состояла в том, что в процессе самостоятельных родов ребенка извлекли, но он оставался прикрепленным пуповиной к плаценте. В это время детский хирург сделал пункцию плевральной полости и вывел жидкость, сдавливающую легкое. После этого пуповину пересекли. Таким образом, оказание медицинской помощи ребёнку было проведено при сохранённом плацентарном кровотоке».

На свет появилась девочка весом 2370 граммов. Сейчас она находится под интенсивным наблюдением в отделении реанимации и интенсивной терапии новорождённых.

«Наши специалисты проявили высочайший уровень профессионализма: врач-неонатолог Соколова Ольга Алексеевна, врачи-анестезиологи — реаниматологи Коноплева Александра Михайловна и Маккоев Сергей Юрьевич, врач-акушер-гинеколог Вострова Юлия Игоревна, акушерки, а также главный внештатный детский хирург Балалаев Юрий Константинович», — назвал имена героев Дмитрий Ваньков.