Вологжанка отправится в колонию на 5 лет за удушение мужа

Фото: СУ СК РФ по Вологодской области

В Вологодской области осудили 43-летнюю местную жительницу за убийство супруга. Жительница Вожегодского района задушила мужчину в ночь на 4 сентября. Подробности дела сообщили в пресс-службе СУ СК региона.

Инцидент произошёл в одной из деревень. Между супругами возникла ссора, женщина толкнула мужчину и задушила. Ночевать она ушла к родственникам. Наутро сообщила о произошедшем в полицию. Вдова пояснила, что с погибшим у неё сложились неприязненные отношения.

Вологжанка частично признала вину и отказалась от дачи показаний на суде. Женщине придется отбыть 5 лет и 5 месяца в колонии общего режима.