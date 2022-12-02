В Череповце проезд подорожал на 3 рубля

В Череповце повысили цену за билет в общественном транспорте. Подорожание составило 3 рубля. Теперь пассажирам придется платить по 36 рублей наличными или 33 рубля при безналичной оплате. Для льготников - 26 рублей при любом способе оплаты.

Проездные тоже подорожали в декабре. Школьники и студенты училищ заплатят за проездной 957 рублей, студенты вузов и колледжей — 1 320 рублей, ветераны, пенсионеры и льготники — 1 155 рублей, остальные категории граждан — 2 770 рублей.

Череповецкая мэрия объясняет повышение тарифов ростом цен на топливо и расходные материалы. Горюче-смазочные материалы подорожали на 70%, запчасти — на 50%, топливо также выросло в цене.