Галерея современного искусства "Красный мост" может закрыться из-за чумы свиней

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Хозяйка галереи "Красный мост", основанной в 2003 году, Нинель Комина поделилась на торжественном открытии выставки художника Леонида Малафеевского о трудностях. Вологжанка владелица аграрного бизнеса в Костроме.

"Этим летом случилась африканская чума свиней. «Вспыхнула» одна площадка из четырех. 20 животных было поражено, но пришлось убить 6 тысяч голов. Также предприятию запретили реализацию продукции на 4 месяца", - пояснила Нинель Анатольевна.

Предприятие будет еще 2-3 года закрывать полученные убытки. О финансировании проекта галереи больше не может быть и речи. Напомним, вход в галерею «Красный мост» – свободный.

Пока галерея будет работать до лета 2023 года. Работники надеются на чудо. "На данном этапе есть несколько вариантов выхода из ситуации, сохранения имени галереи и продолжения деятельности. Правда, в несколько другом виде. Ждем решения городских властей", - сообщили в "Красном мосту".