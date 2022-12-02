Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 декабря 2022 13:12

Череповец к Новому году украсили светящимися фигурами

Яркие украшения поднимут настроение в темные зимние дни
Евдокия САХАРОВА

В Череповце новогодние украшения начали монтировать на месяц раньше. В городе уже засияли ёлки и светодиодные фигуры. Хотя власти отказались от закупки новых украшений в этом году, старые тоже выглядят достойно и продолжают дарить горожанам праздничные эмоции.

«В самое темное время года праздничные украшения - светлое пятно, которое обязательно поднимет настроение по дороге на работу и обратно», - заявил Вадим Германов.

Елки уже установили на площади у Дворца металлургов, у ДК «Северный», в парках КиО и 200-летия. Через две недели Череповец будет полностью готов к Новому году.