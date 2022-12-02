Череповец к Новому году украсили светящимися фигурами

В Череповце новогодние украшения начали монтировать на месяц раньше. В городе уже засияли ёлки и светодиодные фигуры. Хотя власти отказались от закупки новых украшений в этом году, старые тоже выглядят достойно и продолжают дарить горожанам праздничные эмоции.

«В самое темное время года праздничные украшения - светлое пятно, которое обязательно поднимет настроение по дороге на работу и обратно», - заявил Вадим Германов.

Елки уже установили на площади у Дворца металлургов, у ДК «Северный», в парках КиО и 200-летия. Через две недели Череповец будет полностью готов к Новому году.