В Череповце тарифы ЖКУ после внеочередной индексации повысились на 9%

Департамент топливно-энергетического комплекса Вологодской области установил новые тарифы на водоснабжение и водоотведение, тепло, вывоз мусора, электроэнергию и газ, действующие до конца 2023 года.

Новые суммы можно будет увидеть в квитанциях в январе. С тарифами можно ознакомиться на сайте Правительства области.

Напомним, в России с 1 декабря прошло внеочередное повышение платы за услуги ЖКХ. Согласно федеральному закону повышения можно производить лишь раз в год. На этот раз власти пообещали не увеличивать цены в 2023 году.

Раннюю индексацию в департаменте ТЭК объяснили так:

«Перенос сроков вызван ростом цен на энергоносители, инфляцией и необходимостью обеспечить бесперебойную работу и развитие инфраструктуры ЖКХ по всей стране для предоставления качественных услуг. Индексы варьируются от 9 до 20%. В среднем по России установлены индексы 9%».

Тарифы на ЖКУ с 1 декабря 2022 года в Череповце следующие.

Электроэнергия — 5,85 рубля за киловатт-час, +8,94%. В домах с электроплитами — 4,68 рубля.

Газ — 6,854 рубля за кубометр, +8,5%.

Отопление, подогрев воды — 1939,2 рубля за гигакалорию, +8,66%.

Вода — 22,73 рубля за кубометр, +8,86%.

Водоотведение — 21,47 рубля за кубометр, +8,87%.

Вывоз мусора — 503,28 рубля за кубометр, +7,56%.