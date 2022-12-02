Вологжанам на выходных сулят похолодание

В Вологодской области властвует Сибирский антициклон, который принесет похолодание в ближайшие выходные, 3-4 декабря. Об этом сообщили в Вологодском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Температурный фон ожидается на 4-6 градусов ниже климатической нормы.

В конце недели будет сохранятся переменная облачность, а осадков практически не будет. Из-за повышенной влажности, слабого ветра и морозной погоды деревья продолжат покрываться инеем.

В ночь на субботу ожидается до -13…-18 градусов, местами (особенно на западе региона) до -8. Днем прогнозируют от 6 до 11 мороза. В ночь на воскресенье -10…-15 градусов, при прояснениях до -20 градусов.

В понедельник ожидается небольшой снег в западной части Вологодской области. На следующей неделе ожидается облачная погода и снегопад. Прогнозируется небольшое потепление, но температура все равно будет отставать от среднемноголетних значений.