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НовостиОбщество2 декабря 2022 9:41

Вологда получит 19 газомоторных автобусов в начале следующего года

На это потратят около 300 миллионов рублей
Иван Чухнин

Вологда намерена закупить автобусы. Транспорт на газомоторном топливе должен поступить в областной центр в марте 2023 года. Об этом в соцсетях сообщил мэр города Сергей Воропанов. Он назвал и сумму закупки - аукцион стартовал с начальной цены — 332 миллиона рублей. На эти деньги предполагается купить 19 автобусов.

Закупка производится за счет инфраструктурного кредита, который получила Вологодская область. Первый транш поступил в этом году. Удалось приобрести 21 автобус, 3 из которых — на сэкономленные во время торгов средства.