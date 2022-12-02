Вологодская область заключила соглашение со всем российским бизнесом

Вологодская область подписала соглашение с бизнесом всей России. Трехстороннее соглашение между правительством Вологодской области, Российским Союзом промышленников и предпринимателей и вологодским отделением РСПП подписано в Санкт-Петербурге на международном форуме «Российский промышленник».

Международный форум-выставка «Российский промышленник» проходило с 29 ноября по 1 декабря в Санкт-Петербурге. В мероприятии участвовали больше 200 промышленных предприятий. В программе свыше 80 круглых столов, дискуссий и встреч.