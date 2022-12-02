В Череповце дополнительную секцию у светофоров выделят светящейся окантовкой

Вадим Германов предупредил о новшестве для всех водителей в Череповце. Там выявили одну из причин ДТП: дополнительную секцию светофора с негорящей стрелкой плохо видно ночью или в непогоду. И водители, не знающие особенностей движения на перекрестке, поворачивают на основной зеленый свет без стрелки. Такую проблему в других городах заметили и решили: дополнительную секцию обозначили светящейся красной окантовкой на светофоре. Таким образом водители видят, что движение на поворот или разворот регулируется отдельно.

Такая окантовка уже появилась на светофоре на улице Архангельской перед фотозоной моста. Окантовку секции в тестовом режиме включали на Октябрьском проспекте. По словам мэра Вадима Германова, со временем такие обозначения дополнительных секций появятся на всех светофорах Череповца, где включить окантовку позволяет техническая возможность электронного регулировщика.