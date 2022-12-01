В Вологодской области три архива слились в один

Три главных архива Вологодской области с 1 декабря стали одним. Вологодский областной архив новейшей политической истории и Вологодский областной архив по личному составу вошли в состав Государственного архива Вологодской области. Руководителем нового учреждения стал Кирилл Ковалев. Вологодская область - не единственный регион, где такое слияние произошло.

– Как показывает практика, объединенные структуры работают более слаженно и эффективно. Ведь все ресурсы организации – информационные, технические, трудовые – сконцентрированы, – сообщает сайт архивной службы Вологодской области.

В планах нового учреждения – оптимизация и модернизация рабочего процесса с архивными документами, углубление процесса цифровизации, обновление материально-технической базы. Будут внедряться новые подходы в работе структурных подразделений и отделов. А также выстраиваться долгосрочное стратегическое партнерство с архивными службами других регионов.

Напомним, архивные фонды хранятся в зданиях на улицах Мальцева, 17, Октябрьская, 4, и Маяковского, 30. Для самостоятельной работы пользователи все также могут посетить читальные залы Государственного архива.