В Череповце школы и сады могут получить по 500 тысяч рублей на развитие

В Череповце школы и сады смогут выиграть по 500 тысяч - заявки уже принимают. Средства получить стало возможно благодаря конкурсу проектов «Твори, что задумал!». Участвовать в нем могут школы, детские сады и учреждения допобразования.

В конце декабря определят десять победителей - они и получат по 500 тысяч рублей. Об этом заявила на публичных слушаниях проекта городского бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов Мария Барабанова, начальник управления образования. Проекты нужно воплотить до августа 2023 года.

«Это новое направление. Из городского бюджета на конкурс предусмотрено пять миллионов рублей. Это должны быть проекты по развитию учреждений", — пояснила Мария Барабанова.

Как прозвучало на сессии, в 2023 году 10 миллионов рублей по проекту „Цифровая образовательная среда“ получат три начальные школы: № 39, 41 и 43. Запланированы средства для стобалльников на ЕГЭ. Будут продолжать платить педагогам премию имени Милютина. А также продолжат заменять веранды в детских садах.

Источник: https://cherinfo.ru/news/125058-v-cerepovce-skoly-i-sady-smogut-vyigrat-po-500-tysac?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop