На мосту через Шограш в Вологде ограничили движение

Проезд организован только по одному мосту. Фото: Администрация г.Вологды.

В Вологде временно приостановлен проезд по левому мосту через реку Шограш. На объекте ведется капитальный ремонт. Мост через реку Шограш станет частью Малого транспортного кольцо, которое поможет разгрузить городские мосты и магистрали Вологды.

Проезд по левому мосту через реку Шограш на улице Конева был перекрыт 1 декабря. Транспорт пропускается по правому мосту, который отремонтировали раньше. А пешеходы могут передвигаться по обеим сторонам моста.

«Для увеличения пропускной способности ул. Конева мы предусмотрели временный светофор на улице Можайского при подъезде к кольцу. Кроме того, вдоль ограждений, которые будут закрывать ремонтируемый мост, специалисты отделили блоками участок для движения пешеходов», - сообщил и.о. начальника Департамента городского хозяйства Вологды Леонид Степанов.

На подъезде к мосту на улице Герцена установлены бетонные блоки. Они разделили проезжую часть и транспортные потоки в противоположных направлениях. Они не позволяют выезжать автомобилей с проезда, соединяющего ул. Герцена с ул. Козлёнской, для движения в сторону ул. Конева. 2 декабря на объекте начнет работать техника.

Напомним, правая половина моста была отремонтирована в начале 2022 года. Сейчас аналогичные работы необходимо сделать и по левой части моста. Ремонт продлится по контракту до октября 2023 года.

На ремонт всей конструкции выделено порядка 132 млн рублей из федерального и областного бюджетов.