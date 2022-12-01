В Вологодской области ужесточены правила выгула домашних животных

Областное правительство занялось выгулом домашних животных. Чиновники утвердили дополнительные требования к выгулу домашних животных. Послабления сделаны только для инвалидов по зрению.

А вот остальные жители Вологодчины обязаны:

- не допускать выгул домашнего животного на территории населённого пункта без сопровождения. С животным должен быть или владелец либо тот, кто осуществляет выгул с согласия владельца. Исключение - выгула в пределах огороженной территории, принадлежащей владельцу животного с согласия владельца;

- выгуливать крупных собак, а это животные высотой в холке от 60 см, на территории населённого пункта только в наморднике.

- не допускать выгул крупных и потенциально опасных собак детьми младше 14 лет.