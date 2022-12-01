На 1 декабря назначены похороны двух череповецких бойцов, погибших в зоне СВО

В Череповецком районе 1 декабря похоронят двоих бойцов-участников СВО. Об этом на расширенном заседании Городского общественного совета сообщила глава города Маргарита Гусева. Об этом сообщает официальный сайт Череповца, не называя имена погибших. Один будет похоронен в деревне Домозёрово, второй — на первом воинском мемориале.

Она сказала, что говорить, что "потерь не будет мы не имеем права".

Череповец продолжает собирать для участников спецоперации помощь. Так,собрано более 14 миллионов рублей, отправлено 17 квадрокоптеров, 370 раций, 156 буржуек, пять генераторов, 60 газовых плиток, 17 бензопил, 67 биноклей, 187 топоров и семь тепловизоров.

«Помощь отправляется в учебные центры в Костромской и Нижегородской областях.... Перед отправкой в зону СВО по запросу командиров дополнительно направили топоры, лопаты, бензопилы, генераторы, рации, квадрокоптеры, всего больше 100 позиций», — сообщил заместитель мэра Череповца Артём Дмитриев.

Сбор средств для мобилизованных и их семей организовала некоммерческая организация «Мамы Череповца рекомендуют».