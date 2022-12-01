В Вологде камера зафиксировала падение 37-летней женщины с 5 этажа

Скриншот ТК ПриведеЛОСЯ

В Вологде камера зафиксировала полет с пятого этажа. ЧП произошло 30 ноября на улице Гагарина. На видео видно, что женщина в домашней одежде без обуви падает вниз.

Как сообщает портал "Город Во", 30 ноября 14:24 женщина выпала из окна мансардного этажа дома № 2. Погибшей было 37 лет.

В социальных сетях распространяется информация, что женщина во время полета была уже мертва. Однако, официальной информации нет - в правоохранительных и следственных органах это не подтверждают.