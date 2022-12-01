В Вологде можно посмотреть фильмы бесплатно в рамках фестиваля "Свидание с Россией"

В Вологде открылся XIII Международный фестиваль туристических фильмов и телепрограмм "Свидание с Россией". Зрители уже смогли посмотреть документальное кино, туристические ролики о разных уголках страны и киноработ, посвященные 85-летию Вологодской области.

Начались бесплатные показы документальных фильмов и туристических роликов в Юго-Западной башне Вологодского кремля.

Вечером на церемонии открытия фестиваля и показе фильма-открытия "Однажды в пустыне" в "Ленкоме" был полный зал. Военную драму "Однажды в пустыне" представил вологжанам режиссер Андрей Кравчук, известный по фильмам "Адмирал", "Викинг", "Итальянец", "Союз спасения". На торжественной церемонии открытия зрителей также приветствовали космонавты Международной космической станции-68 Анна Кикина, Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин.

Фестиваль пройдет в Вологодской области с 30 ноября по 4 декабря. Всего состоится 108 показов картин из России, Индии, Бразилии, Македонии. В четырех номинациях документальных фильмов "Летопись России", "Кругосветка по России", "Фрески Севера", "Молодое кино России" представят 38 картин, среди туристических работ - 48 роликов и 10 фильмов, посвященных культуре, истории, природе разных уголков России.

Бесплатные показы пройдут в Юго-Западной башне Вологодского кремля, Вологодской областной универсальной научной библиотеке и других библиотеках Вологды. Фильмы можно посмотреть и онлайн на сайте проекта.