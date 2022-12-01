Вологжане переселяются из аварийного жилья в новые квартиры

21 вытегорская семья переехала из аварийного многоквартирный в дом на улице Академика Бараева. Его построили в рамках региональной программы переселения граждан из аварийного жилья и ввели в эксплуатацию в ноябре.

В итоге 21 семья справляет новоселье. Напомним, собственники жилья, включенного в программу переселения имеют право выбрать способ переселения. Это может быть получение квартиры взамен аварийных метров или денежная компенсация в соответствии с оценкой рыночной стоимости жилья, сообщает пресс-служба правительства области.

Аварийный фонд Вологодчины составляет свыше 113 тысяч квадратных метров, на нем прописано 6272 человек.

«Реализуемая программа — уже восьмая по счету. В нее включены 532 дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года, в них проживает 6 272 человека. Уже расселено 38,3 тысяч квадратных метров жилфонда и 2 840 человек. К расселению аварийного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, в регионе планируется приступить после 1 декабря 2024 года по завершении действующей программы №8», - сообщил заместитель Губернатора области Антон Стрижов.