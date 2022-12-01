В Череповце оформить загранпаспорт стало возможным без обращения в МВД

В Череповце криптобиокабину устанавливают в офисе «Мои документы», что на улице Жукова, 2. Череповчане могут в ней оформить заграничный паспорт нового образца. При этом не придется дополнительно обращаться в УМВД. Это позволит сэкономить время.

«Криптобиокабина – новое веяние цифровой трансформации. Наша задача минимизировать количество обращений гражданина в орган власти, в идеале – исключить это взаимодействие совсем. КБК позволяет это сделать в полном объеме, - отметила начальник Департамента цифрового развития области Ирина Просвирякова. – В будущем через криптобиокабину граждане смогут сдать свои биометрические данные в Единую биометрическую систему с использованием специального оборудования, шифрующего информацию о человеке, что позволит избежать утечек его персональных данных».

При оформлении паспорта специалист МФЦ примет необходимые документы и выдаст индивидуальный штрих-код. Его необходимо отсканировать в криптобиокабине. Затем, следуя голосовым инструкциям и подсказкам на экране монитора, заявитель сможет самостоятельно сканировать отпечатки пальцев, оригинал удостоверяющего личность документа и сделать цифровое фото. В случае трудностей подскажет специалист МФЦ.

В Вологде такой комплекса уже работает. За прошедший год данным сервисом воспользовалось более 150 человек, сообщает пресс-служба Правительства Вологодской области.