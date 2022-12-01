Вологодские школы обеспечиваются отечественными ноутбуками с отечественным программным обеспечением

В Вологодской области продолжится обеспечение школ компьютерным оборудованием. 41 школа региона станет участником федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2023 году. А в 2024 году по результатам конкурсного отбора в проект войдут еще 24 школы.

Всего же в рамках реализации проекта до 2024 года компьютерным оборудованием планируется обеспечить более 200 образовательных организаций региона. Вот рассказал первый заместитель губернатора области Эдуард Зайнак: «С 2019 года 146 школ и 26 учреждений среднего профессионального образования области оснащены современным компьютерным и презентационным оборудованием и подключены к высокоскоростной сети Интернет в рамках реализации федерального проекта. Только в 2022 году участниками проекта стали 42 общеобразовательные организации региона».

Компьютерное оборудование необходимо для использования в образовательном процессе. Кстати, в этом году школы-участники проекта оснащены ноутбуками отечественного производства, на которых установлено сертифицированное отечественное программное обеспечение, сообщает пресс-служба Правительства Вологодской области.