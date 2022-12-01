В Вологде автобусы с 1 декабря стали ходить по-новому

С 1 декабря изменились маршруты нескольких автобусов в Вологде. Это коснулось автобусов №8, №12, №19, №22, №27 и №37Э. Об этом мэр Вологды Сергей Воропанов сообщил в прямом эфире.

«У шести автобусов продлеваем маршруты: они будут ходить в новые микрорайоны. Также отказываемся от автобуса №15, у которого есть дублер. Освободившийся транспорт перекидываем на маршрут №12, тем самым увеличивая количество рейсов на этом направлении», – прокомментировал Сергей Воропанов.

Так, автобусы №19 и №22 будут двигаться по улице Возрождения до остановки «Ул. Новаторов». Маршрут автобуса №12 теперь проходит через остановку «Ул. Петрозаводская», расположенную у волейбольного центра, и заканчивается у остановки «Ул. Новаторов». Маршрут №27 также пролегает через остановку «ул. Петрозаводская». Автобусы №8 и №19 будут ездить до остановки «Реабилитационный центр» вблизи улицы Карла Маркса, 123.

Также было принято решение изменить маршрут автобуса №37Э. С 1 декабря он будет следовать от остановки «Областная детская больница» на Пошехонском шоссе через улицу Ярославскую. Затем выедет на улицу Ленинградскую и поедет по прежнему маршруту в Молочное.

В следующем году изменения коснутся маршрута №20. Он соединит 6-й микрорайон с ВПЗ по улице Поэта Романова. Вероятно, восстановят маршрут №17 и изменится маршрут автобуса №29.