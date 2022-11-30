В Сямженском районе сгорели два человека в частном доме

Дом сгорел полностью.

В Вологодской области погибли два человека на пожаре. В Сямжу 30 ноября в 8:12 поступило сообщение о пожаре: горело в одноэтажном частном доме 6х8 метров в деревне Ушаковская. На объект выехали подразделения МЧС России. Однако дом сгорел полностью. Звеном газодымозащитной службы были обнаружены тела двух человек, личности которых на данный момент устанавливаются, сообщает пресс-служба МЧС. Всего при тушении пожара было задействовано 20 человек личного состава и 10 единиц техники.