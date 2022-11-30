В Вологде не без волшебства зажгли главную новогоднюю красавицу

В Вологде зажглась главная новогодняя ель на площади Революции. Монтаж и украшение шло несколько рабочих дней. Как оказалось, гирлянда на 20-метровой красавице длиной почти 2 км.

Украшены и12 елей в микрорайонах города и елка на Кремлевской площади. Новинки уличных украшений появились на площади Революции - там рассыпаны гигантские игрушки. Сразу три медведя появились в Октябрьском сквере.

Сначала на закупку новогоднего оформления из городского бюджета планировали потратить 14,6 млн рублей. В итоге сумма уменьшилась до 8,1 млн рублей.