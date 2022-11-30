Имя Героя России Олега Петрова присвоят улице в Череповце

Череповчанину Олегу Петрову было присвоено звание героя России посмертно.

В Череповце одна из улиц будет носить имя Героя России Олега Петрова. Он погиб во время путча 1993 года.

Как сообщает мэрия, имя Героя России будет носить улица около парка Победы. Ходатайство поступило от местного отделения организации семей погибших защитников Отечества.

"Олег Петров родился 18 апреля 1974 года в Череповце, окончил школу № 15, учился в училище № 27, работал на меткомбинате. В мае 1992 пошел в армию. Служил в мотострелковой дивизии особого назначения внутренних войск МВД. Погиб 4 октября 1993 года у Дома Советов в Москве. В этот день подразделение получило задание подойти к Белому дому, прикрыть бронетранспортерами людей, которые будут оттуда выходить. Но БТР был подорван, весь экипаж погиб", — рассказала заместитель мэра Наталья Стрижова.

В 2023 году исполнится 30 лет со дня гибели Олега Петрова. Указом президента посмертно он был удостоен звания Героя России. На здании школы № 15 установлена доска в память об Олеге Петрове. Напомним, осенью 1993 года конфликт ветвей власти привел к боям на московских улицах, расстрелу Белого дома и сотням жертв.