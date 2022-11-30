В Вологодской области есть вакансии с зарплатой до 600 тысяч рублей

Стало известно - где больше платят в Вологодской области. В топ самых высокооплачиваемых вакансий попали директоры, менеджеры и руководители персоналом. Об этом сообщает онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников hh.ru. Эксперты проанализировали более 5 тысяч вакансий и вот что выяснили.

Самую высокую на зарплату в регионе предлагают тому, кто займет пост директора центра прямых продаж – от 60 тысяч до 500 тысяч рублей одной из крупной федеральных страховых компаний. Необходимо создать эффективную команду и эффективно управлять ей.

Есть высокооплачиваемые вакансии и на другие позиции: менеджер по работе с ключевыми клиентами (до 300 тысяч рублей), технический руководитель проектов в области дробильно-сортировочного оборудования (от 200 тысяч рублей), руководитель департамента персонала (от 150 до 250 тысяч рублей), а также менеджер по работе с клиентами (от 80 до 300 тысяч рублей).