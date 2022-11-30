На вологодского губернатора Олега Кувшинникова ночью напал грабитель

Губернатор Олег Кувшинников рассказал, как на него попробовал напасть уличный грабитель. Но дело закончилось плохо для того.

Олег Кувшинников в прямом эфире Центра управления регионом отвечал на вопрос руководителя Анны Одинцовой. Она попросила называть поступок, которым он гордится.

Глава региона рассказал, что ему довелось сдавать в милицию грабителя. Это произошло много лет назад, он возвращался с ночной смены на заводе и тот на него напал.

«Много, наверное, поступков, которыми можно гордиться в своей жизни. Но вот я, когда работал на заводе, вспоминаю момент, когда возвращался после ночной смены домой и скрутил грабителя, который нападал на прохожих и отбирал у них кошельки, деньги. Я с ним справился. Сдал его в милицию и никому особо об этом не рассказывал. Но очень горжусь тем. что я его просто обезвредил. Это были такие лихие времена — развал Советского Союза. Был большой бандитизм. И было много противоправных действий имущественного характера, против личности. Было очень неспокойно в наших городах. И пришлось вот так поступить. Потому что он и на меня пытался напасть и других прохожих, которые после ночной смены возвращались домой», — вот что рассказал Олег Кувшинников Анне Одинцовой и вологжанам.